مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من بوغبا.. لماذا؟

وكالات / سما /

يبدو أن فريق مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل المطالب المستمرة للاعب ووكيل أعماله.



وكشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد قرر خفض قيمة النجم الفرنسي بنحو خمسة وثلاثين مليون دولار، مع منح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل، والتركيز على اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديش لقيادة خط الوسط بدلا من بوغبا.



وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الإداريين في مانشستر يونايتد كانوا يرفضون فكرة التخلص من بوغبا، لكنهم اقتنعوا الآن بضرورة الاستغناء عنه، من أجل إكمال عملية إعادة بناء الفريق.



يشار إلى أن بوغبا لم يشارك في أي مباراة مع مانشستر منذ مطلع الشهر الماضي لكنه يمني نفسه باللحاق بالمباراة أمام تشيلسي يوم 17 شباط/فبراير الجاري.



وخرج لاعب الوسط الفرنسي مستبعدا من معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لجراحة في الكاحل.



وسيبقى بوغبا في مانشستر رفقة زميله سكوت ماكتوميناي حيث يواصل اللاعبان العلاج تحسبا لقرب عودتهما لصفوف الفريق.