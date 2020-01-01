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لاعب غزي في صفوف المنتخب الوطني

السبت 08 فبراير 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

يستعد نجم كرة السلة الفلسطينية إبراهيم ابو رحال، للتوجه للأراضي التركية، الأحد المقبل، للمشاركة بالمعسكر التدريبي للمنتخب الفلسطيني، تحضيرا لمواجهاته الحاسمة بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لأمم اسيا.

ووقع اختيار المدرب الأمريكي "كافتر" على الرحال، بالإضافة للاعبي قطاع غزة المحترفين بالضفة، محمد موسى "الشرخ"، وأحمد البلبيسي "جيمس"، والذين لم يُعرف حتى الآن بإمكانية خروجهم وعودتهم من وإلى الضفة الغربية.

يذكر أن المنتخب سيفتتح مبارياته في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بلقاء منتخب كازخستان في العاصمة الكازاخستانية أستانا، قبل أن يلعب مباراته الثانية ولكن على ملعبه البيتي صالة الجامعة العربية الامريكية في جنين أمام سيرلانكا في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

#إبراهيم ابو رحال

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