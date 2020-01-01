كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

القدس المحتلة / سما /

أكد الكاتب الإسرائيلي نوليد نبزلين في مقال له أن الكرملين والدوما الروسيين استفادا جيدًا من تجربة حماس الناجحة في التفاوض أمام إسرائيل في قضية جلعاد شاليط، حيث تمكنت حماس عام ٢٠١١ من إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم إطلاق سراح ١٠٢٧ أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي جلعاد شاليط بعد أسره لمده خمس سنوات ونصف وإخفائه عن أعين أجهزة المخابرات الإسرائيلية طوال تلك الفترة.



وربط الكاتب الإسرائيلي بين قضية جلعاد شاليط وقضية نعما يسسخار التي كانت معتقلة في السجون الروسية وأفرج عنها قبل أيام في صفقة بين نتنياهو وبوتين، مشيرًا إلى أنه بعد نجاح حماس في إبرام صفقة شاليط، طالبت النائبة الروسية في مجلس الدوما داريا ميتينا بشكل علني من القيادة الروسية "التعلم من حماس كيفية إدارة المفاوضات".



ويُذكر أن روسيا اعتقلت الإسرائيلية نعما يسسخار في شهر أبريل ٢٠١٩ في المطار بتهمة الاتجار بالمخدرات ومن ثم طالبت إسرائيل بالإفراج عن الأسير الروسي من السجون الإسرائيلية والذي تم إعتقاله في ظروف مشابهة لنعما يسسخار.



لكن إسرائيل سلمته للولايات المتحدة كونه مطلوبًا لها على تهم إحتيال ونصب. غير أن روسيا لم تيأس، مدركةً وضع نتنياهو السياسي الصعب داخل إسرائيل ومحاولته إظهار نفسه كبطل في إستعادة يسسخار إلى منزلها، فطالبت بشئ أثمن بكثير من إسرائيل مقابل الإفراج عن يسسخار وهو نقل ملكية ساحة إلكسندر بالقدس إلى روسيا، وهذا ما حدث بالفعل.