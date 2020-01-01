الصالحي : مصممون على اسقاط صفقة ترامب

رام الله / سما /

أكد بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني على تصميم شعبنا وقيادته السياسية لإسقاط صفقة "ترامب نتنياهو"، التي وصفها بالعدوانية، والساعية لاستبدال المرجعيات الدولية بمرجعية تحقق الاهداف الاسرائيلية والامريكية في المنطقة على حساب الحقوق المشروعة والعادلة لشعبنا الفلسطيني .

جاء ذلك عبر اتصال تلفوني خاطب به الصالحي المجتمعين في مؤتمر لمحليتي بيت لاهيا شمال محافظة غزة، بحضور أعضاء وعضوات الحزب في المدينة، واشراف عضو المكتب السياسي نافذ غنيم وعضو اللجنة المركزية سكرتير المحافظة رفيق المصري ، وعضو الرقابة عماد المصري وعضو مجلس المحافظة نضال ابو نحل .

واشار الصالحي لمضمون التغييرات التي يسعى الحزب لإدراجها في برنامجه السياسي واستراتيجيته القادمة بما يظهر بوضوح الهوية الفكرية والطبقية للحزب، وانحيازه الكامل لمصالح الجماهير المسحوقة .

كما هناء المجتمعين وعموم أعضاء الحزب بذكرى اعادة تأسيس الحزب الثامنة والثلاثين، مؤكدا ثبات الحزب على مواقفه المبدئية، والاخلاص للأهداف السامية التي قضى من اجلها شهداء الحزب وابناء شعبنا كافة .

من ناحيته استعرض غنيم المخاطر التي تنطوي عليها صفقة القرن ودلالات رفضها شعبيا ورسميا، داعيا الى الاسراع لتبني استراتيجية وطنية جامعة للكل الفلسطيني تحقق هدف افشال الصفقة، وانجاز خطوات ملموسة على طريق التحرر والاستقلال والعودة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على اراضي التي احتلت عام ٦٧ وعاصمتها القدس .

فيما رحب المصري بجميع اعضاء المؤتمر مشيدا بدورهم الوطني والحزبي، مؤكدا على المضي قدما نحو انجاح المؤتمر العام الخامس للحزب، الذي اعتبره تجديدا لسياسته وتوجهاته ولهيئاته الفرعية والمركزية .

وقد قدمت قيادة المحليتين تقاريرها، فيما انتخب الحضور مندوبي المؤتمر العام والمكتب القيادي لكل محلية ، كما انتخب باسل المصري ونائل الرن كسكرتيران لقيادة المحليتين .