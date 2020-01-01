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حملة للمستوطنين ضد مشروع تجاري فلسطيني في جبل ابو غنيم بالقدس

السبت 08 فبراير 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة للمستوطنين ضد مشروع تجاري فلسطيني في جبل ابو غنيم بالقدس


القدس المحتلة / سما /

ذكرت أسبوعية "يروشاليم" العبرية امس، أن المستوطنين في مستوطنة "هار حوماه" - جبل ابو غنيم في القدس المحتلة، شنوا في مطلع الأسبوع حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد إقامة مشروع تجاري فلسطيني قرب ما وصف بمدخل المستعمرة.

ولا تقع الأرض التي من المقرر إقامة المركز التجاري الفلسطيني عليها في منطقة نفوذ المستعمرة، وسيخدم المركز سكان القرى الفلسطينية المجاورة.

وركزت الحملة الاستيطانية على كون الأرض مُلكاً لعائلة أبو طير، التي ينسب إليها محمد أبوطير العضو القيادي في حركة حماس، الذي قضى سنوات في السجون الإسرائيلية.

وورد في بيان دعا لشن حملة إعلامية ضد المشروع:"يتعلق المشروع بإقامة مركز تجاري يملكه سكان القرى المجاورة، وإذا لم نستيقظ الآن، فقد نبكي طوال أجيال، سنعارض المشروع لأنه لم يعرض على سكان المستوطنة".

وقالت بلدية القدس:"بادر بدعم المشروع وزارة شؤون القدس، وطالب رئيس البلدية بمشاركة الجمهور الواسع بهذا المخطط والاستماع لمواقف سكان هار حومه حول مدى تأثيره على المستوطنة، رئيس البلدية لن يؤيد مشروعا٠ لا يوافق عليه سكان المنطقة".


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