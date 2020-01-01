  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة الصحة العالمية ترفض طلب اسرائيل عدم نقاش الأوضاع في فلسطين

السبت 08 فبراير 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية ترفض طلب اسرائيل عدم نقاش الأوضاع في فلسطين


رام الله / سما /

رفضت منظمة الصحة العالمية في أعمال مجلسها التنفيذي بدورته 146، المنعقدة في جنيف، مساء امس، طلب اسرائيل، تغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد أواخر شهر أيار المقبل، والتي ستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ابراهيم خريشي قد شرح موقف فلسطين الرافض لتسييس أعمال منظمة الصحة العالمية، وطالب بعدم الانجرار وراء المناورة الإسرائيلية للترويج للانتخابات المقبلة والنظر إلى هذا التقرير بطريقة حيادية تعنى بأمور الصحة.

وتم التصويت برفض طلب اسرائيل من قبل 15 دولة ، وساندته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، في ظل غياب دولتين عن قاعة المجلس التنفيذي.


الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل فضيحة هزت اوساط تل ابيب.. بطلها وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون

أعلن إسلامه قبل فترة.. منفذ عملية إطلاق النار سأل أين باب الأسباط ثم فتح النار على شرطة الاحتلال

صور.. فتح تكشف تفاصيل لقاءات قيادات "المركزية" مع حركة حماس والفصائل بغزة

هآرتس : لهذا… على إسرائيل أن تعجل بالتفاهمات مع حماس

مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

وصول عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح الى قطاع غزة

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما

860x484 (1)

أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله

بينت

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

فرانس برس: عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن وثيقة بـ“300 خرق“ تتضمنها خطة ترامب‎

"حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..