منظمة الصحة العالمية ترفض طلب اسرائيل عدم نقاش الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

رفضت منظمة الصحة العالمية في أعمال مجلسها التنفيذي بدورته 146، المنعقدة في جنيف، مساء امس، طلب اسرائيل، تغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد أواخر شهر أيار المقبل، والتي ستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ابراهيم خريشي قد شرح موقف فلسطين الرافض لتسييس أعمال منظمة الصحة العالمية، وطالب بعدم الانجرار وراء المناورة الإسرائيلية للترويج للانتخابات المقبلة والنظر إلى هذا التقرير بطريقة حيادية تعنى بأمور الصحة.

وتم التصويت برفض طلب اسرائيل من قبل 15 دولة ، وساندته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، في ظل غياب دولتين عن قاعة المجلس التنفيذي.