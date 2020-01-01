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اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي للرد على "صفقة القرن"

السبت 08 فبراير 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي للرد على "صفقة القرن"


رام الله / سما /

يعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعا طارئا السبت في العاصمة الأردنية، عمان، لمناقشة سبل الرد على "صفقة القرن"، وتأكيد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني.

ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى جانب ممثلين عن 20 برلمانًا عربيًا، بينهم 16 رئيسا.

وسيصدر عن المؤتمر الذي يترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، مجموعة من التوصيات التي تؤكد على وقوف ومساندة البرلمانات العربية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .


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