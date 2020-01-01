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الشرطة تحذر المواطنين والسائقين من المنخفض الجوي القادم

الجمعة 07 فبراير 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحذر المواطنين والسائقين من المنخفض الجوي القادم


رام الله / سما /

 حذرت  الشرطة  مساء اليوم المواطنين والسائقين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي وفق تقديرات دائرة  الأرصاد الجوية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، بان الشرطة دعت السائقين بأخذ أقصى درجات الحذر خلال القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار ثقيل، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.

كما ناشدت السائقين، بعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين في المركبات، والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب الصقيع والإنجماد و تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول.

وحذرت من خطر تدني الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، والاقتراب من مجاري السيول أو أماكن تجمع المياه .

ودعت المواطنين لاستخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.

وأشارت، إلى ضرورة التواصل معها بالاتصال على الرقم المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ.

#الشرطة #المنخفض الجوي #الارصاد #رام الله #قطاع غزة #الضفة الغربية

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