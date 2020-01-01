الصحة العالمية ترفض طلبًا اسرائيليًا بشان فلسطين

جنيف /سما/

رفضت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، طلبًا اسرائيليًا بتغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد أواخر شهر أيار/مايو المقبل، والتي ستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وجاء رفض منظمة الصحة العالمية في مجلسها التنفيذي بدورته 146، المنعقد في جنيف.

صوت 15 دولة بفض الطلب الإسرائيلي، فيما وافقت 7 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت في ظل غياب دولتين عن قاعة المجلس التنفيذي.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ابراهيم خريشي شرح موقف فلسطين الرافض لتسييس أعمال منظمة الصحة العالمية.

وطالب خريشي بعدم الانجرار وراء المناورة "الإسرائيلية" للترويج للانتخابات المقبلة والنظر إلى هذا التقرير بطريقة حيادية تعنى بأمور الصحة.