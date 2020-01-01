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استطلاع: انتخابات دون حسم وتراجع معسكر اليمين

الجمعة 07 فبراير 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: انتخابات دون حسم وتراجع معسكر اليمين


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء اليوم، الجمعة، تقدم قائمة "كاحول لافان" على الليكود، وتراجع معسكر بنيامين نتنياهو رغم تفوقه على معسكر بيني غانتس، غير أن النتائج لا تأتي حاسمة ما قد يؤدي إلى استمرار أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتحصل قائمة "كاحول لافان" على 35 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم، بحسب الاستطلاع الذي أعدته القناة 13، فيما حصل الليكود على 32 مقعدًا فيما ترتفع تمثيل القائمة المشتركة بمقعد إضافي، وتحصل على 14 مقعدًا.

ويحصل تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" على 10 مقاعد، بينما يحصل حزب "يسرائيل ينتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد، وتحصل كتلة "شاس" الحريدية على 7 مقاعد، ومثلها لكتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية كذلك (7 مقاعد).

وتتذيل قائمة أحزاب اليمين المتطرف، برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قائمة التمثيل البرلماني، وحصلت على ٦ مقاعد، في حين حصلت قائمة "عوتسما يهوديت" الكهاني، على 1.5% من أصوات الناخبين وفشلت في تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من 700 شخص تقريبا، بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%، يتراجع معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدا علما بأنه حصل في الانتخابات الأخيرة على 55 مقعدًا، ومعسكر غانتس سيحصل على 45 مقعدًا، فيما يبقى حزب ليبرمان، خارج حسابات المعسكرات السياسية.

وردا على السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 44%، مقابل 32% لغانتس، فيما قال 16% من المستطلعة آراؤهم إن أيًا من الشخصين غير مناسب لرئاسة الحكومة.

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