طهران تحذر واشنطن من أي "خطوة عدائية" في الخليج

طهران /سما/

حذر إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الولايات المتحدة من أية خطوة معادية لإيران في الخليج، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تسنيم)، اليوم.

وحذر من أن أي إجراء أمريكي ضد إيران "سيُلقي بالقوات الأمريكية في قاع الخليج".

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد من القوات العسكرية في مدينة بوشهر جنوبي إيران.

وأشاد بالقوات المسلحة الإيرانية لمساهمتها في تحقيق الأمن الإقليمي، على حد قوله.

وكانت إيران أعلنت سابقاً أنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة مياه الخليج، لأن بلدان المنطقة هي التي يجب أن تضمن أمنها.