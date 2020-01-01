  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تحذر واشنطن من أي "خطوة عدائية" في الخليج

الجمعة 07 فبراير 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تحذر واشنطن من أي "خطوة عدائية" في الخليج


طهران /سما/

حذر إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الولايات المتحدة من أية خطوة معادية لإيران في الخليج، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تسنيم)، اليوم.

وحذر من أن أي إجراء أمريكي ضد إيران "سيُلقي بالقوات الأمريكية في قاع الخليج".

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد من القوات العسكرية في مدينة بوشهر جنوبي إيران.

وأشاد بالقوات المسلحة الإيرانية لمساهمتها في تحقيق الأمن الإقليمي، على حد قوله.

وكانت إيران أعلنت سابقاً أنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة مياه الخليج، لأن بلدان المنطقة هي التي يجب أن تضمن أمنها.

#طهران #واشنطن #الخليج العربي

الأكثر قراءة اليوم

أعلن إسلامه قبل فترة.. منفذ عملية إطلاق النار سأل أين باب الأسباط ثم فتح النار على شرطة الاحتلال

صور.. فتح تكشف تفاصيل لقاءات قيادات "المركزية" مع حركة حماس والفصائل بغزة

هآرتس : لهذا… على إسرائيل أن تعجل بالتفاهمات مع حماس

مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

حالة الطقس : ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

وصول عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح الى قطاع غزة

نشر صور مشارك باغتيال المبحوح.. حساب ISRAEL-OBSERVER يتابع نشاط ضباط موساد

الأخبار الرئيسية

بينت

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

فرانس برس: عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن وثيقة بـ“300 خرق“ تتضمنها خطة ترامب‎

"حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..

المنتجات

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم

12

الكشف عن تفاصيل فضيحة هزت اوساط تل ابيب.. بطلها وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون