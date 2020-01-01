غنيم : قطاع غزة مهدد بكارثة مائية في نهاية 2020

غزة / سما /

استضافت اليوم جامعة الأقصى في حرمها الجديد بخانيونس ، وزير سلطة المياه المهندس مازن غنيم، بحضور رئيس الجامعة أ. د. أيمن صبح .

وتحدث د. صبح خلال اللقاء حول الوضع المائي في فلسطين وجهود سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي الفلسطيني .

وأكد على عمق العلاقة والشراكة بين جامعة الأقصى وسلطة المياه الفلسطينية، مبيناً أن المياه في فلسطين هي من الأساسيات والضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها وأن صراعنا الوجودي مع الاحتلال هو قضية المياه.

من جانبه أكد الوزير غنيم ان قضية المياه من أهم القضايا الرئيسية في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منوهاً إلى أن قطاع غزة مهدد بكارثة مائية في نهاية 2020 وانها ستكون غير قابلة للحياة مع عدم وجود مصادر المياه الرئيسية لما وصل إلى درجة كبيرة من التدهور، سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك لأسباب عديدة معلومة تماماً لدى سلطة المياه الفلسطينية والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو.

واوضح غنيمً أن سلطة المياه تعمل جاهدةً لتحقيق النمو الاقتصادي والأمن المائي والغذائي من خلال تأمين الحقوق المائية للفلسطينيين، وتحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بين القطاعات المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المصادر من خلال حمايتها، والإدارة الناجعة والمنصفة لكافة المصادر المائية، وتتولى سلطة المياه المسؤولية الأساسية عن إدارة هذه المصادر.

و استعرض غنيم التهديد الحقيقي لصفقة القرن التي تأتي ضمن خطة طبقت اغلب محتوياتها ومن ضمنها مصادرة المياه الفلسطينية واحتكارها من قبل الاسرائيليين وسيطرتها على المنابع الفلسطينية للمياه.