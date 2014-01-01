  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن 4 أسرى

الجمعة 07 فبراير 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن 4 أسرى


جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير مراد زين العابدين الديسي من كفر عقب، بعد أن أمضى محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال، كما أفرجت عن الأسير محمد أحمد سلامة عبيات من سكان مدينة بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة ست سنوات، وكان اعتقل عام 2014.

وأفرجت سلطات الاحتلال، أيضاً، عن الأسير منتصر عبد السلام الحروب (24 عاماً)، من دورا بمحافظة الخليل بعد 26 شهراً من الأسر، وكان اعتُقل في كانون الأول من العام 2017، وعن الأسير جهاد رائد مقبل من بلدة بيت أمر، شماليّ الخليل، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.

#اسرى #سجون الاحتلال #افراج

الأكثر قراءة اليوم

أعلن إسلامه قبل فترة.. منفذ عملية إطلاق النار سأل أين باب الأسباط ثم فتح النار على شرطة الاحتلال

صور.. فتح تكشف تفاصيل لقاءات قيادات "المركزية" مع حركة حماس والفصائل بغزة

هآرتس : لهذا… على إسرائيل أن تعجل بالتفاهمات مع حماس

مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

حالة الطقس : ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

وصول عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح الى قطاع غزة

نشر صور مشارك باغتيال المبحوح.. حساب ISRAEL-OBSERVER يتابع نشاط ضباط موساد

الأخبار الرئيسية

بينت

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

فرانس برس: عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن وثيقة بـ“300 خرق“ تتضمنها خطة ترامب‎

"حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..

المنتجات

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم

12

الكشف عن تفاصيل فضيحة هزت اوساط تل ابيب.. بطلها وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون