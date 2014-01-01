الإفراج عن 4 أسرى

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير مراد زين العابدين الديسي من كفر عقب، بعد أن أمضى محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال، كما أفرجت عن الأسير محمد أحمد سلامة عبيات من سكان مدينة بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة ست سنوات، وكان اعتقل عام 2014.

وأفرجت سلطات الاحتلال، أيضاً، عن الأسير منتصر عبد السلام الحروب (24 عاماً)، من دورا بمحافظة الخليل بعد 26 شهراً من الأسر، وكان اعتُقل في كانون الأول من العام 2017، وعن الأسير جهاد رائد مقبل من بلدة بيت أمر، شماليّ الخليل، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.