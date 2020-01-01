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تحويل شاب من تقوع للاعتقال الإداري

الجمعة 07 فبراير 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل شاب من تقوع للاعتقال الإداري


بيت لحم / سما /

حولت سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري الشاب موسى أبو مفرح من بلدة تقوع، شرقيّ بيت لحم، لمدة ثلاثة أشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاحتلالية على القرار الصادر من قبل مخابرات الاحتلال، معتمداً على ما يسمى "الملف السري" الذي يحظر على الأسير أو محاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، إلا أن ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول إن أبو الأسير مفرح "يشكل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو ناشط في منظمة فتح المحظورة"، حسب زعمه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب أبو مفرح قبل نحو أسبوع، ويعتبر أحد نشطاء العمل التطوعي في البلدة.

#بيت لحم #بلدة تقوع #الاعتقال الاداري #اسرى

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