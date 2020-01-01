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نتنياهو: أردوغان ينعتني بـ "هتلر" لكن التجارة بيننا منتعشة!

الجمعة 07 فبراير 2020 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: أردوغان ينعتني بـ "هتلر" لكن التجارة بيننا منتعشة!


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطلق عليه اسم "هتلر"، إلا أن التجارة بين البلدين في زيادة مستمرة.

وقال نتنياهو: "من المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهي في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلديهما"، بحسب ما نشرته صحيفة "أورشليم بوست".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقاء لحزب الليكود، إنه ربما يكون "الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا".

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس أردوغان "اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات... والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة بين تركيا وإسرائيل منتعشة!".

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما يفوق 5 مليار دولار سنويا.

#نتنياهو #اردوغان #تركيا #اسرائيل #التبادل التجاري #حزب الليكود

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