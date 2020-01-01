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"حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..

الجمعة 07 فبراير 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..


غزة / سما/

عقبت حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، على زيارة عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر إلى قطاع غزة.

وعبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، عن ترحيب حركته بزيارة وفد حركة "فتح" إلى غزة.

وأشار إلى أنه تم التوافق على لقاء فصائلي خماسي لترتيب الزيارة وآليات تضمن تعزيز الحالة الوحدوية الوطنية.

وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد وصلا إلى قطاع غزة صباح اليوم عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وجاءت هذه الزيارة عقب إعلان "صفقة القرن"، بعدما جرى حديث هاتفي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بأن يأتي وفد قيادي من مركزية فتح ومنظمة التحرير إلى غزة لعقد لقاءات مع حماس والقوى الأخر ترتقي لحجم المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وتحدث قادة فتح عن أهمية الزيارة، وكانوا قد أشاروا إلى أنهم كلفوا أحمد حلس بالتشاور مع حماس في مسألة الزيارة، لكنهم فجأة أجلوا الزيارة بداعي أن حماس غير جاهزة لها وأسباب أخرى أغضبت الأخيرة.

#حماس #فتح #مركزية فتح #قطاع غزة #روحي فتوح #اسماعيل جبر #الفصائل #صفقة القرن #الرئيس عباس #هنية

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