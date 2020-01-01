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الصدفة تكشف "القط جاسبر" وسرقاته

الجمعة 07 فبراير 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصدفة تكشف "القط جاسبر" وسرقاته


سما / وكالات/

كشفت الصدفة وحدها الجاني الذي يقف خلف سرقات للملابس في منطقة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، وتبين أنه القط جاسبر.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تمكنت امراة من تصوير القط جاسبر اثناء سرقته احد جواربه وفراره من موقع الجريمة، وهو ما فسر ان هذا القط هو من يقف خلف موجة السرقات التي حدثت واختفاء عشرات قطع الملابس بصورة غامضة من المنازل.

ومن بين القطع المسروقة، جوارب وملابس داخلية وقفازات وملابس أطفال وأثواب سباحة..

وقالت ميت كريستيانسن مالكة القط، إن ولع "جاسبر" بالسرقة بدأ في المنزل ،حيث كان يأخذ الجوارب من حبل الغسيل ويمضغها، لكن فجأة، بدأت الملابس الغريبة، التي لم تتعرف عليها ولم ترها من قبل، في الظهور في الرواق الخلفي لبيتها، مشيرة إلى أن الأمر كان "مضحكا للغاية ومسليا".

وتحاول ميت كريستيانسن وابنتها هارييت، 6 سنوات، الآن تصحيح أخطاء "جاسبر"، من خلال إعادة الملابس المسروقة إلى أصحابها.

#منوعات #القط جاسبر #سرقة

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