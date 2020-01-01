وفاة الطبيب الذي كشف فيروس "كورونا"

سما / وكالات/

أعلنت هيئة تفتيش صينية اليوم الجمعة ، فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي أثارها الناس".

يذكر أنّه أُعلن عن وفاة الطبيب لي خلال اليوم الخميس، وفقًا لما ورد عن وسائل إعلام صينيّة، ثمّ تراجعت عن إعلانها لذلك، وقالت إن الطبيب لي وينليانغ يصارع الحياة، بينما عادت وكالة "فرانس برس" لتأكد خبر الوفاة.

وتعكس القصة صورة صادمة عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية في ووهان مع تفشي الفيروس في أسابيعه الأولى، وقد تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 560 شخصًا وإصابة نحو 28 ألف آخرين في الصين.