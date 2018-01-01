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إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم

الجمعة 07 فبراير 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم


القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية ارجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير الى بعض دول العالم.

وبينت الوزارة انها رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع سلطات الإحتلال هذه الشاحنات وابلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت الوزارة ان قرار وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي وانما يشمل حظرها من التصدير الى دول العالم بمافيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر ان قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

يشار الى ان الحكومة الفلسطينية اوقفت إدخال الخضار والفواكهه و العصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوقها.

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