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حماس: الانتفاضة الشعبية هي المسار الصحيح للرد على" صفقة القرن"

الجمعة 07 فبراير 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الانتفاضة الشعبية هي المسار الصحيح للرد على" صفقة القرن"


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، مساء اليوم الجمعة، إن ما يجري في الضفة الغربية من تصاعد أعمال المقاومة هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لـ"صفقة القرن".

وأكد بدارن، في تصريح صحفي، أن الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية هي المسار الصحيح للرد على "صفقة القرن"، مشيراً إلى أن تفعيل المقاومة والانتفاضة هو الرد الذي يمكن الاعتماد عليه لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وعبر عن تحيته لمحافظة جنين على ما قدمته من تصدٍ بطولي في أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وهدم منزل الأسير أبو قنبع.

وطالب بدران، السلطة الفلسطينية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مشدداً في الوقت نفسه على أن "حماس" تسعى جاهدة لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن.

وبين أن إيجاد استراتيجية فلسطينية موحدة، ضرورة وطنية من أجل مواجهة "صفقة القرن"، لافتًا إلى أن "حماس" جاهزة لأي لقاء وطني لمواجهة الصفقة.

ونوه إلى أن أجندة اللقاء الوطني المتوقع في غزة يجب أن تتركز على صفقة القرن وسبل مواجهتها.

وأوضح أن زيارات هنية للدول تأتي في إطار تحشيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة القضية الفلسطينية، ولمواجهة "صفقة القرن".

ووجه التحية لكل القائمين على فعاليات الفجر العظيم، ولكل المشاركين فيها؛ مضيفا أن هذه الفعاليات أثبتت عمق روح التحدي والإيمان لدى جماهير شعبنا.

#حسام بدران #حماس #السلطة الفلسطينية #صفقة القرن #الانتفاضة الشعبية

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