"هآرتس": السعودية تتغير.. جنس واختلاط وتلاشي الديمقراطية

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي "تومر براس"، إن المملكة العربية السعودية بدأت تتغير، وغيرت وجهتها في أقل من خمسة سنين، وبدأت بالانفتاح على العالم.



وكشف الصحفي الإسرائيلي، الذي يعمل لصالح صحيفة هآرتس، خلال زيارته السعودية، أن بلاد الحرمين تغيرت، فلا ذكر للدين ولا للحشمة، التي كانوا يتحدثون عنها سابقاً.



وأوضح "براس"، وجدت أماكن لا توجد إلا في تل أبيب، سهرات ليلية، جنس واختلاط، ولكن دون أمل في الديمقراطية.



ويضيف في ملحق نهاية الأسبوع في الصحيفة، "المملكة العربية السعودية تتغير، وهي تتغير بسرعة، قبل خمس سنوات، لم تكن المرأة تعمل ولم يُسمح لها بقيادة السيارات، وكانت تعتمد كلياً على الرجال، اليوم تحولت من الحشمة الى الانفتاح، والممنوع أضحى مباح، من النقاب والحجاب، الى الفساتين المفتوحة والسراويل والقمصان.