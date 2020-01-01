أزمة دبلوماسية: إسرائيل وبلجيكا تتبادلان استدعاء السفراء للتوبيخ

القدس المحتلة / سما /

استدعت وزارة الخارجية البلجيكية السفير الإسرائيلي في بروكسل إيمانويل نخشون، احتجاجا على استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البلجيكي في تل أبيب، حسبما أفادت الإذاعة العبرية الجمعة. وجاءت دعوة السفير البلجيكي في تل أبيب إلى الخارجية الإسرائيلية، في أعقاب الدعوة التي وجهتها بلاده إلى برد باركر، رئيس منظمة "الدفاع عن أطفال فلسطين"، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتتهم المنظمة التي يرأسها باركر إسرائيل، بارتكاب "جرائم حرب وتعذيب الأطفال"، وهو ما تنفيه إسرائيل جُملة وتفصيلا، وتعتبره اتهاما باطلا لا أساس له من الصحة. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة، الدعوة البلجيكية لباركر، بـ "النشاط العدائي البلجيكي المستمر" ضد إسرائيل في مجلس الأمن. وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بروكسل، "إننا فوجئنا وانزعجنا، من الطريقة التي عُرضت بها دعوتنا لباركر في الإعلام الإسرائيلي"، وأضافت "علاقاتنا مع إسرائيل مهمة، إلا أن ذلك لن يمنعنا من توضيح موقفنا". من جانبه علّق مسؤول إسرائيلي على ذلك بالقول، "بدلا من التركيز على التقارير الإعلامية في إسرائيل، فإنه ينبغي على وزارة الخارجية البلجيكية، إلغاء الدعوة الموجهة للمنظمة المناهضة لإسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي". وتابع المسؤول، "دعوة مثل هذه المنظمة المعادية لإسرائيل، لا تُعبّر عن الصداقة البلجيكية-الإسرائيلية".