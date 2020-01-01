أبو جيش يشارك في أعمال الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

أديس بابا /سما/

شارك موفد الرئيس الخاص، وزير العمل نصري أبو جيش، في أعمال الدورة العادية الـ 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت أعمالها بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وبحث أبو جيش، خلال اجتماع عقد على هامش الدورة، مشروع القرار والتقرير الخاص بفلسطين الذي سيتم اعتماده من قبل قمة الاتحاد الإفريقي، التي تبدأ أعمالها الأحد المقبل.

وأكد أهمية مشروع القرار لما يتضمنه من تأكيد موقف قادة القارة الإفريقية تجاه القضية الفلسطينية، والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى إدانة جرائم الاحتلال، والتأكيد على الحقوق الفلسطينية خاصة حق العودة.

والتقى أبو جيش وزراء خارجية كل من: غينيا الاستوائية، وتشاد، وجنوب إفريقيا، والسيشيل، وموريتانيا، وأمين عام الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى رئيسة الاتحاد الإفريقي السابقة، وأطلعهم على آخر التطورات والموقف الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن".