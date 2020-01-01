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وزير العمل يسلم وزير خارجية أثيوبيا رسالة من الرئيس إلى رئيس الوزراء

الجمعة 07 فبراير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يسلم وزير خارجية أثيوبيا رسالة من الرئيس إلى رئيس الوزراء


أديس بابا /سما/

 سلّم موفد الرئيس الخاص إلى أثيوبيا، وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأثيوبي جيدو أندارجاشيو، رسالة خطية موجهة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر وزراء الخارجية الإفريقي، المنعقد في مقر الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأطلع أبو جيش، أندارجاشيو على الموقف الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن" التي تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، ولا تلبي تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووضعه في صورة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وثمن أبو جيش موقف الجمهورية الأثيوبية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وأثيوبيا.

بدوره، أكد أندارجاشيو موقف بلاده الثابت في دعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

#خارجية أثيوبيا #الرئيس عباس #صفقة القرن

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