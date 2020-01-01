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اعتقال شاب وإصابة آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 07 فبراير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شاب وإصابة آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا، وأصابت آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رشدي عامر (31 عاما)، وأصابت العشرات بالاختناق، عقب مهاجمتها مسجد القرية، قبل انطلاق المسيرة.

وأضاف أن جنود الاحتلال استهدفوا المسيرة بعد خروجها عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وأصابوا ناشطة إسرائيلية، كما استهدفوا أبراج كهرباء "الضغط العالي"، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد الرقيب أول طارق بدوان.

وأغلق جنود الاحتلال مدخل بلدة عزون الرئيسي، وأطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

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