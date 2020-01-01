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وزير إسرائيلي يهاجم بينيت بسبب سياسته تجاه قطاع غزة..

الجمعة 07 فبراير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يهاجم بينيت بسبب سياسته تجاه قطاع غزة..


القدس المحتلة / سما /

هاجم يؤاف غالنت عضو "الكابنيت" الإسرائيلي، يوم الجمعة، وزير الجيش نفتالي بينت، بسبب سياسته الحالية تجاه قطاع غزة.

وقال غالانت: "إن حماس أطلقت عشرات القنابل المتفجرة المرتبطة بالبالونات على إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين"، مضيفاً: "هذا عمل إرهابي وتصعيد خطير"، وفق القناة "13" العبرية.

وتابع في إشارة إلى بينيت: "اتضح أن أولئك الذين تفوهوا بكلمات لا قيمة لها في الماضي نابعة من افتقارهم إلى الفهم وعدم الخبرة، يعانون الآن من عدم فهم الموقف وتوفير رد مناسب"، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية.

وأشار إلى أن "الكابينت يسمح لوزير الجيش بالتصرف بشكل مختلف. يجب ويمكن تغيير الوضع. أنا أعلم ذلك".

#يؤاف غالنت #الكابينت #اسرائيل #بينت #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

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