رئيس الجمعية الفلسطينية الصينية يشيد بجهود الصين لمنع انتشار "كورونا" خارج حدودها

رام الله / سما /

أثنى رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الصينية عدنان سمارة على الجهود التي تبذلها الصين في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال عدنان سمارة في تصريحات: إن الصين تبذل جهودا مضنية من أجل وضع حد للفيروس ومنع انتشاره خارج حدودها قدر الإمكان، مضيفا أن الصين اتخذت إجراءات وقائية وتقوم بواجباتها على مدار الساعة لهزيمة الفيروس الخبيث.

وأوضح أن "حملة التشويه التي تتعرض لها الصين من جهات خارجية على خلفية الفيروس دليل على أنها "قوة ناهضة وصاعدة وأصبحت في مصاف دول العالم"، لافتا إلى أن "أي نجاح له ضريبة".

وتابع سمارة، قائلا إن الحملة لن تؤثر على صورة الصين في العالم وخاصة الأراضي الفلسطينية، معربا عن ثقة الشعب الفلسطيني في انتصار الصين على هذه المحنة في القريب في ظل انضباط الشعب الصيني وقرارات حكومته المركزية.

وذكر أن الجمعية "تعكف على تنظيم سلسلة فعاليات تضامنية وداعمة للصين في الأيام المقبلة وتنفيذ حملة توعية لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية من كمامات ومساعدات أخرى".