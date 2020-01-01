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الرئيس يعزي باستشهاد الرقيب أول طارق بدوان

الجمعة 07 فبراير 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي باستشهاد الرقيب أول طارق بدوان


رام الله / سما /

عزى الرئيس محمود عباس، بوفاة الشهيد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين أمس الخميس.

وعبر الرئيس خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه، مؤكدا ثقته بأن شعبنا الصامد في وطنه سيواصل صموده وثباته فوق أرضه.

وأعرب الرئيس عن خالص التعازي لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان.


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