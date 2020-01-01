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الأمير الحسن عن مواقف العرب من الصفقة : يطبّعون مباشرة

الجمعة 07 فبراير 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير الحسن عن مواقف العرب من الصفقة : يطبّعون مباشرة


القدس المحتلة / سما /

قال ولي العهد الأردني السابق، الأمير الحسن بن طلال، إنه من غير المتوقع مواقف مغايرة من الدول العربية، بشأن صفقة القرن، متسائلا "ماذا نتوقع من دول بعيدة بدأت تتصل وتطبع العلاقة مباشرة".

وقال الحسن خلال لقاء مع قناة فرانس24: "السؤال ما هو حجم المشكل فيما بيننا، عندما التقينا عام 69 في المؤتمر الاسلامي كان على إثر حرق جزء من منبر المسجد الاقصى؟".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت أعتقد أن الدول العربية والأجنبية لولا أوسلو ومدريد وربما كامب ديفيد والاتفاقية الأردنية لم يطلعوا على تفاصيل ما يجري في الاراضي المحتلة، ولذلك أعتقد أن هنالك تأييداً رسمياً لجملة من قرارات الامم المتحدة، ولكن لا نرى أن الأمم المتحدة في هذه الفترة استطاعت أن تدعو إلى الاستقرار في المشرق العربي حيث ما يجري في سوريا والعراق".

وتابع "واضح أن العمق العربي ليس له دور، والجميع منشغل في همومه الداخلية، لكننا نحن الأقرب في الأردن للقضية الفلسطينية، باعتبارنا البوابة الشرقية لفلسطين".

وبالحديث عن العمق العربي والتفاوت والتباين في مواقفها تجاه الصفقة، قال الحسن: "أصابع اليد الوحدة لم تكن متوازنة، وهذه قصتنا العرب منذ مؤتمرات انشاص وتاسيس الجامعة العربية".


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