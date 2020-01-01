الاحتلال يمدد اعتقال الشاب طرمان لـ 10 ايام

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الجمعة، اعتقال الشاب سند خالد طرمان (24 عاما) من القدس المحتلة، لعشرة أيام، بشبهة دهس 12 جنديا إسرائيليا في المدينة، قبيل فجر أمس.

وقال محمد، شقيق سند، خارج قاعة المحكمة للصحافيين، إن الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز للشرطة وسلم نفسه.

وشدد محمد طرمان حول الحادث أنه "لم تكن لديه أية نية. هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة. وفي وضع كهذا، نعلم جميعا أنه إذا ثُقب إطار السيارة، لا قدر الله، قرب شرطي أو جندي، فإنهم يحولون ذلك إلى حدث أمني. وهو (سند) يتعلم ويعمل ولا توجد مشاكل لديه".

وأضاف أن شقيقه "هرب خوفا من قتله، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز (الشرطة في مستوطنات) عتصيون وسلم نفسه. وقد سمعت أنهم (قوات الأمن الإسرائيلية) ألقوا القبض عليه. ولا أعرف أين. وكنت برفقته وذهبنا إلى مركز عتصيون. وحتى أنه قال لهم إنه هرب بعد حادث السير، واعترف بذلك".

وادعت سلطات الاحتلال، أمس، أنها اعتقلت طرمان عند مفترق طرق في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

وأصيب من جراء الدهس 12 جنديا، جراح أحدهم خطيرة وجراح الباقين طفيفة.