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نشر صور مشارك باغتيال المبحوح.. حساب ISRAEL-OBSERVER يتابع نشاط ضباط موساد

الجمعة 07 فبراير 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر صور مشارك باغتيال المبحوح.. حساب ISRAEL-OBSERVER يتابع نشاط ضباط موساد


القدس المحتلة / سما /

كشف حساب ISRAEL-OBSERVER على تويتر، عن تحركات أمنية لأعضاء وضباط بالموساد الإسرائيلي في المنطقة والإقليم، وهو الحساب الذي يتسم بالجدية التامة في متابعتهم.

ووفق متابعات الحساب فسيكون نقطة مهمة في فضح أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلية، في ظرف ينشط هذا الجهاز بعدة اتجاهات، تزامناً مع صفقة القرن، وما تتطلّبه من ملاحقة للمقاومين، والرافضين لحركة التطبيع.

والحساب هو أحد المحاولات الناجحة في صراع الأدمغة مع الموساد الإسرائيلي. بثلاث هي العربية والإنجليزية والعبرية.

وفي آخر اصداراته أورد صوراً حصرية تُكشف للمرة الأولى لرئيس وحدة العمليات السابق في الموساد وقائد وحدة قيسارية "حجاي جيلان"، متنكراً مع المطلوبين في قضية اغتيال الشهيد محمود المبحوح، وكان ينتحل اسماً وهمياً وجواز سفر بريطاني باسم "Michael Lawrence Barney"

ويقول إن حجاي وصل إلى دبي بجواز السفر البريطاني بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2010 قادماً من فرانكفورت، وغادرها إلى فرانكفورت بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2010.

وفي تغريدة أخرى يورد الحساب صور أحد ضباط الموساد الذي "يستخدم ألقاباً وأسماء مختلفة من بينها أبو ناصر"، وينتحل صفة "مهندس كمبيوتر" و"رجل أعمال"، يتواصل مع العملاء بشكل مباشر، التقى بعضاً منهم في لبنان ودول عربية أخرى.

ويضيف الحساب "يعمل أبو ناصر في نقل الأموال وتسليم المعدات، وتعليم العملاء كيفية التعامل مع برامج التشفير".

كما يعد الحساب بنشر آلاف الوثائق والمعلومات الحساسة حول الاحتلال الإسرائيلي "الصادمة والمثيرة، والتي ستكشف أنشطة أجهزة العدو الأمنية والعسكرية ودورها الخطير في المنطقة".

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