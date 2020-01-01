حماس: الرد الشعبي على "صفقة ترمب" جاء قويًا وحاسمًا

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الرد الشعبي على إعلان خطة التسوية الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" جاء قويًا وحاسمًا.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم الجمعة، أن المقاومة الشاملة التي أطلقها الشعب الفلسطيني على امتداد مدن الضفة الغربية المحتلة، أثبتت أننا أمام ثورة مستمرة وليس حدثاً عابرًا.

وأشار إلى أن "هذه الثورة بددت أوهام الاحتلال والإدارة الأمريكية بإمكانية تمرير صفقة "ترمب التصفوية".

وشدد قاسم على أن "شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظل الاحتلال والاستيطان، وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحريرها".