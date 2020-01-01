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عريقات يرد على تصريحات كوشنر حول الرئيس عباس

الجمعة 07 فبراير 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يرد على تصريحات كوشنر حول الرئيس عباس


رام الله / سما /

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تصريحات، جاريد كوشنير، حول الرئيس محمود عباس، معتبرا أن من"يشرعن للاحتلال هو المسؤول عن تعميق العنف".

وقال عريقات في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "الذي يطرح مشاريع وخططا للضم والأبرثايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".

وأكد عريقات أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل.

وشدد عريقات على أن "كوشنر يتبنى الأبرثايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية".

وكان كوشنر،اعتبر أن هناك "مسؤولية" تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل.


وقال كوشنر الخميس لمراسلين، إثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن عباس "دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة".

وأضاف كوشنر أن عباس "رفض الخطة قبل أن يراها. أعتقد أنه فوجئ لرؤية كم أنّ الخطة جيدة للشعب الفلسطيني. لكنه وضع نفسه في موقف قبل أن يتم نشرها، ولا أعرف لماذا فعل ذلك".


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