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هذه قصة "عرافة الإسكندرية" مع نادية لطفي

الجمعة 07 فبراير 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه قصة "عرافة الإسكندرية" مع نادية لطفي


القاهرة / وكالات /

تعرضت الفنانة الراحلة نادية لطفي لموقف طريف، يتعلق بـ"نبوءة" من عرافة التقتها، كان لها أثر كبير في حياتها الفنية والعائلية.

والتقت نادية لطفي التي توفيت الثلاثاء الماضي، بعرّافة غجرية، مصادفة على شاطئ العجمي بالإسكندرية، حين كانت تستجم مع إحدى صديقاتها هناك، بحسب مواقع مصرية.

وألحت صديقة نادية على استدعائها لسماع نبوءاتها، لكن الفنانة الشهيرة لم تكن متحمسة، ووصفت هذا بـ"الدجل" لكنها رضخت أمام إلحاح صديقتها.


وحضرت العرافة وأصرت على أن تتنبأ لنادية لطفي أولا، وأخبرتها بأن شخصا غائبا عنها سوف يعود.


ثم أخبرتها بأنها ستصبح "ملكة" في يوم من الأيام، وهي النبوءات التي أثارت سخرية نادية وصديقتها.

وبعد فترة، تفاجأت نادية باتصال من نجلها الذي كان يدرس بالولايات المتحدة، يخبرها بأنه قرر العودة إلى مصر، لتتذكر نبوءة العرافة، لكنها طردت تلك الأفكار من رأسها قائلة إن نجلها كان سيعود لمصر في كل الأحوال.

وبعد ذلك تلقت اتصالا من المخرج شادي عبد السلام، يطلب منها التجهيز للقيام بدور "نفرتيتي"، وهنا تذكرت نبوءة العرافة وأدركت أنها ستصبح ملكة في "السينما".

وقابلت نادية العرافة مرة أخرى في الإسكندرية، لتخبرها أنها سوف تصبح مليونيرة، فتعاملت نادية مع الأمر بالضحك وأكدت أنها تنتظر دور "المليونيرة" الذي سوف يعرض عليها، فتلك النبوءات لا تحدث إلا في الأفلام.


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