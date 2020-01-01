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"كحول لفان" يتقدم في الاستطلاعات ونتنياهو الأنسب للحكومة

الجمعة 07 فبراير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كحول لفان" يتقدم في الاستطلاعات ونتنياهو الأنسب للحكومة


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشره موقع صحيفة "إسرائيل اليوم " العبرية تقدم حزب "كحول لفان" بزعامة بيني غانتس بعدد المقاعد إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم.

وحصل "حزب غانتس" على 36 مقعداً مقابل 34 مقعدا "لحزب الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.

تلا الحزبين الكبيرين في إسرائيل، "القائمة المشتركة" حيث حلت بالمرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد وحصلت على 13 مقعداً.

وجاء في الموقع الرابع كرر كلاً من تحالف "العمل جيشر ميرتس" بحصوله على 8 مقاعد، وحزب "شاس"، و"يمينا" بـ8 مقاعد لكل منهما.

أما حزب "يهدوات هتوراة" بزعامة وزير الصحة ليتسمان فقد حصل على 7 مقاعد، وتراجع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان ليحصل على 6 مقاعد.

وحسب استطلاع صحيفة "إسرائيل بيتنا" فقد صوت 47% من الإسرائيليين المستطلعة آرائهم لبنيامين نتنياهو كأنسب شخصية لرئاسة الحكومة، في مقابل 37% يعتقدون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاستها.


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