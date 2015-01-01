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صحيفة عبرية تحذر من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

الجمعة 07 فبراير 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تحذر من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

 حذرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي وقعت أمس وأول أمس في مناطق مختلفة.

ودعت الصحيفة في تقرير رئيسي لها عن الأحداث، إلى ضرورة أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية بحزم، لكن مع ضرورة توفر الحكمة خشية أن تتحول تلك الهجمات إلى عمليات جماعية ومواجهات جماهيرية تشبه ما جرى في عام 2015.

وشددت على ضرورة الجمع ما بين التدابير الأمنية التي تُتخذ والسلوك على الأرض بما يمنع انتفاضة فلسطينية جديدة. مشيرةً إلى ضرورة تجنب العقاب الجماعي والتمييز بين منفذي العمليات والمدنيين الفلسطينيين الذين لا يشتركون فيها، والعمل على تجنب وقوع خسائر فلسطينية قدر الإمكان.

وأشارت إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الهجمات التي نفذت مؤخرًا جميعها نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر الخطة الأميركية "صفقة القرن".

ورأت في حادثة استشهاد الشرطي الفلسطيني في جنين، بأنه خطأ غير ضروري، ويعتبر إهمال خطير، وكان من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حيوية.

ولفتت إلى أهمية أن تبقى الأوضاع هادئة في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل، ومنع تدهور الأوضاع مشيرةً إلى أهمية بقائها هادئة أيضًا مع غزة.


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