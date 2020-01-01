فيديو .. ريال مدريد يخرج من كأس الملك على يد سوسيداد

وكالات / سما /

حقق ريال سوسيداد فوزاً تاريخياً على نظيره ريال مدريد، حسم به تأهله بشكل رسمي للدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وفشل ريال مدريد في تحقيق عودة للتاريخ على ملعبه سانتياجو برنابيو وتلقى هزيمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام ريال سوسيداد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن فعاليات دور الـ 8 من مسابقة الكأس.

نجح مارتن أوديجارد في تسجيل هدف التقدم لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة 22 من أحداث الشوط بتسديدة أرضية فشل أريولا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيساك تقدم ريال سوسيداد بهدف عالمي بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك أريولا.

وعاد اللاعب نفسه بعد دقيقتين، في الدقيقة 56، بتسجيل الهدف الثالث، بعد تسديدة ارطمت في الدفاع، وصلت لإيساك في الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

لكن مارسيلو سجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 59، بتمريرة من إبراهيم دياز، أطلق مارسيلو تسديدة أرضية قوية في مرمى الضيوف.

وأثناء رغبة ريال مدريد في تسجيل هدف تقليص الفارق، سجل ميكيل مورينو الهدف الرابع لريال سوسيداد في الدقيقة 69، بتمريرة من المتألق ألكسندر إيساك.

ريال مدريد هاجم بكل خطوطه من أجل تقليص النتيجة وسجل فينيسيوس هدف ثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف في الدقيقة 79.

وبعد دقيقتين سجل البديل رودريجو جوس الهدف الثاني، بتمريرة رائعة من المتألق فينيسيوس.

وسجل ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 93، وكان الفريق قريباً من ريمونتادا للتاريخ، لكن الوقت لم يكن في صالح أصحاب الأرض.