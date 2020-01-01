  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو .. ريال مدريد يخرج من كأس الملك على يد سوسيداد

الجمعة 07 فبراير 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. ريال مدريد يخرج من كأس الملك على يد سوسيداد


وكالات / سما /

حقق ريال سوسيداد فوزاً تاريخياً على نظيره ريال مدريد، حسم به تأهله بشكل رسمي للدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وفشل ريال مدريد في تحقيق عودة للتاريخ على ملعبه سانتياجو برنابيو وتلقى هزيمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام ريال سوسيداد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن فعاليات دور الـ 8 من مسابقة الكأس.

نجح مارتن أوديجارد في تسجيل هدف التقدم لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة 22 من أحداث الشوط بتسديدة أرضية فشل أريولا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيساك تقدم ريال سوسيداد بهدف عالمي بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك أريولا.

وعاد اللاعب نفسه بعد دقيقتين، في الدقيقة 56، بتسجيل الهدف الثالث، بعد تسديدة ارطمت في الدفاع، وصلت لإيساك في الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

لكن مارسيلو سجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 59، بتمريرة من إبراهيم دياز، أطلق مارسيلو تسديدة أرضية قوية في مرمى الضيوف.

وأثناء رغبة ريال مدريد في تسجيل هدف تقليص الفارق، سجل ميكيل مورينو الهدف الرابع لريال سوسيداد في الدقيقة 69، بتمريرة من المتألق ألكسندر إيساك.

ريال مدريد هاجم بكل خطوطه من أجل تقليص النتيجة وسجل فينيسيوس هدف ثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف في الدقيقة 79.

وبعد دقيقتين سجل البديل رودريجو جوس الهدف الثاني، بتمريرة رائعة من المتألق فينيسيوس.

وسجل ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 93، وكان الفريق قريباً من ريمونتادا للتاريخ، لكن الوقت لم يكن في صالح أصحاب الأرض.

#ريال مدريد #ريال سوسيداد

الأكثر قراءة اليوم

سند الطرمان منفذ عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته "وجدت أجوبتي" !

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

ايمن عودة يدين عملية القدس..

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

وزير اسرائيلي: السلطة ستنهار خلال أسبوع إذا أوقفت التنسيق الأمني.. والامن الاسرائيلي لن يتأثر!

الأخبار الرئيسية

860x484

منفذ عملية إطلاق النار سأل أين باب الأسباط ثم فتح النار على شرطة الاحتلال

مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين

860x484 (9)

الاحتلال يعتدي فجر اليوم على المصلين بالأقصى ويعتقل عدد من المرابطات

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..