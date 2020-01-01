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مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

الجمعة 07 فبراير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط


القدس المحتلة / سما /

صرح مسؤولون أمنيون فلسطينيون لـ موقع Ynet الإسرائيلي بأنه "على الرغم من الحادث الصعب في جنين، لن يتوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل". وقف التنسيق الأمني هو السلاح الأخير والخطوة الأخيرة في قائمة الإجراءات الفلسطينية".

وأضافوا أن "وقف التنسيق الأمني سينهي العلاقات مع إسرائيل" وبالتالي فإن هذه الخطوة يجب التعامل معها بجدية مطلقة وأهمية، "والحالة الوحيدة التي يمكن أن يتوقف فيها التنسيق الأمني، هي قيام "إسرائيل" بضم أجزاء من الضفة الغربية".

وحسب اعتقاد المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين كما ينقل عنهم الموقع، فإن حماس قد تنفذ عملية لا تطلب تنظيما وإعدادا معقدا، كأن تقوم إحدى مجموعاتها بعملية إطلاق نار مؤكدين أنها تجد صعوبة في تنفيذ عمليات استشهادية أو تفجير عبوات.


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