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استقالة وزير أسكتلندي بعد فضيحة مراسلات مع مراهق

الجمعة 07 فبراير 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة وزير أسكتلندي بعد فضيحة مراسلات مع مراهق


وكالات

قدم وزير المالية الأسكتلندي استقالته، قبل ساعات من عرض الميزانية على البرلمان، على وقع فضيحة تتعلق بمراسلة مراهق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "الصن" الأسكتلندية، إن ديريك ماكاي، تواصل مع تلميذ مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وأبلغه بأنه "جذاب".

ووصفت تصرف الوزير بأنه "حماقة" وأشارت إلى أنه "اعتذر بلا تحفظ" للصبي وأسرته.

وقالت الوزيرة الأولى، نيكولا سترجين، إنها لم تعرف بسلوك ماكاي "غير المقبول" حتى مساء الأربعاء، وإنها "ليست على علم بأي ادعاءات أخرى" ضده.

وأكدت في بيان إلى البرلمان الأسكتلندي، أن عضويته عُلقت في الحزب القومي الأسكتلندي، حتى تتم التحقيقات.

وقالت الشرطة الأسكتلندية إنها لم تتلق أي شكوى بشأن أي جريمة، ولكنها "تقيم المعلومات المتاحة حاليا في وسائل الإعلام". وطلبت الشرطة ممن يكون لديه معلومات أن يتصل بها.


واستعرضت الصحيفة ما دار بين الوزير والمراهق، وقالت إنه، دون سابق إنذار، تواصل معه وأرسل له 270 رسالة عبر موقعي أنستغرام وفيسبوك، منذ آب/ أغسطس الماضي.

ونشرت الصحيفة قائمة بالرسائل، التي كان أحدثها أوائل هذا الأسبوع، وانخرط فيها ماكاي مع الصبي، وتفيد بأنه دعاه فيها إلى العشاء، وإلى حضور مباراة رغبي.

وأفادت الصحيفة أيضا بأن ماكاي اتصل بالصبي عدة مرات في يوم عيد الميلاد، وأبلغه في مناسبة أخرى بأنه "يبدو جميل الصورة في قصة الشعر الجديدة" بحسب "بي بي سي".

وفي بعض الرسائل المتبادلة، أفادت الصحيفة بأن ماكاي قال للصبي بأنه "جذاب". وفي رسالة أخرى أكد الصبي له أنه في الـ16 من عمره، وأبلغ ماكاي بـ"ألا يحاول فعل أي شيء".

ونقلت الصحيفة عن والدة الصبي مطالبتها بإقالة ماكاي من وظيفته.

وقال ماكاي في بيان نشر صباح الخميس: "أتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالي. لقد تصرفت بحماقة، وأنا آسف حقا. وأعتذر بلا تحفظ للشخص المختص ولعائلته".

وكان ماكاي، الذي كان يتوقع أن يخلف الوزيرة الأولى في منصبها، قد أعلن أنه مثلي جنسيا، عندما ترك زوجته في عام 2013.


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