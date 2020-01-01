ارتفاع أسعار النفط

رام الله / سما /

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول "أوبك" ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر وسط تراجع الطلب على الخام، في وقت تكافح الصين فيه تفشي "كورونا".

وجرى تداول عقود "برنت" بارتفاع مقداره 24 سنتا إلى 55.17 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر فيروس كورونا على نمو الاقتصاد الدولي.

وزادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 15 سنتا مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وكانت الأسعار انخفضت في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام، في حين أعلنت الصين عن قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بين آلاف السائحين الممنوعين من مغادرة سفينة رحلات قبالة سواحلها.

واقترحت اللجنة الفنية لتحالف "أوبك "، الذي يضم مجموعة دول من داخل وخارج منظمة "أوبك"، خفضا مؤقتا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا، حسبما أبلغت ثلاثة مصادر "رويترز" الخميس.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عندما سئل عن هذا المقترح أثناء مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي "نؤيد هذه الفكرة".

وتقلص مجموعة "أوبك "، التي تضخ أكثر من 40% من نفط العالم، إنتاجها النفطي منذ مطلع العام الجاري بنحو 1.7 مليون برميل يوميا، ما يشكل نحو 2% من الطلب العالمي.

وعلق لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية لدى "بنك أستراليا الوطني" في ملبورن على ذلك قائلا، إن "تخفيضات أوبك داعمة للأسعار في المدى القريب، لكن ما زلنا نواجه عدم تيقن بخصوص التوقيت وسرعة استئناف الأنشطة الصينية بعد رأس السنة الصينية الجديدة".