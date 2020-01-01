  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية

الجمعة 07 فبراير 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية


القدس المحتلة / سما /

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة، إسرائيل بأنها تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سورية، لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية، وذلك في أعقاب غارات إسرائيلية قرب دمشق، فجر أمس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قوله في بيان اليوم، إنه "في الـ6 من شباط/فبراير الجاري، وبعد الساعة الثانية من فجر الخميس، شنت أربع مقاتلات من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ودون دخولها المجال الجوي السوري، غارات بثمانية صواريخ جو - أرض على ضواحي العاصمة السورية دمشق، وقامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي بفاعلية للغارات الإسرائيلية".

وأضاف كوناشنيكوف أنه "في الوقت نفسه الذي شنت فيه المقاتلات الإسرائيلية غاراتها في ضواحي دمشق وبالقرب من مطار دمشق الدولي، كانت طائرة ركاب من طراز إيرباص - 320 تحمل على متنها 172 شخصا تستعد للهبوط في المطار قادمة من طهران".

وتابع أنه "بفضل العمليات التقنية والتشغيلية لمراقبي برج مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الأوتوماتيكي، تمكنوا من إبعاد وإخراج الطائرة المدنية من مجال إطلاق الصواريخ المضادة وتم إنزالها بأمان في مدرج مطار بديل في قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري".

واتهم الناطق الروسي "سلوك هيئة الأركان الإسرائيلية أثناء تنفيذها عملياتها العسكرية الجوية واستغلالها للطائرة المدنية بهدف إعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية، بات سمة تنتهجها القوات الجوية الإسرائيلية. وهذه الاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في عملياتها، للأسف، لا تكترث بأرواح مئات المدنيين الأبرياء".

وأسفرت هذه الغارات الإسرائيلية عن مقتل 23 عنصرا من قوات موالية لإيران، وفقا لحصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم.


الأكثر قراءة اليوم

سند الطرمان منفذ عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته "وجدت أجوبتي" !

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

ايمن عودة يدين عملية القدس..

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

وزير اسرائيلي: السلطة ستنهار خلال أسبوع إذا أوقفت التنسيق الأمني.. والامن الاسرائيلي لن يتأثر!

الأخبار الرئيسية

860x484

منفذ عملية إطلاق النار سأل أين باب الأسباط ثم فتح النار على شرطة الاحتلال

مسؤولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مستمر ويمكن أن يتوقف في حالة واحدة فقط

كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين

860x484 (9)

الاحتلال يعتدي فجر اليوم على المصلين بالأقصى ويعتقل عدد من المرابطات

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..