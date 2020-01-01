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كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين

الجمعة 07 فبراير 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين


رام الله / سما /

اعتبر جاريد كوشنر، مهندس (صفقة القرن) الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي كشفها الرئيس دونالد ترامب، أن هناك "مسؤولية" تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل.


وقال كوشنر الخميس لمراسلين، إثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن عباس "دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة".

وأضاف كوشنر أن عباس "رفض الخطة قبل أن يراها. أعتقد أنه فوجئ لرؤية كم أنّ الخطة جيدة للشعب الفلسطيني. لكنه وضع نفسه في موقف قبل أن يتم نشرها، ولا أعرف لماذا فعل ذلك".


وتابع: "القيادة الفلسطينية لديها تاريخ طويل في دفع الأموال لعائلات الإرهابيين، والتحريض على الانتفاضات عندما لا تسير الأمور كما تريد. أعتقد أن المجتمع الدولي سئم هذا السلوك".


وأشار كوشنر إلى أنه أجرى "محادثات بناءة جدا" على مدى ساعتين مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.


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