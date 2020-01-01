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ترامب يؤكد مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن

الجمعة 07 فبراير 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يؤكد مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.


وقال ترامب في بيان: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".


ومضى قائلا: "إن موته يزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".


ولم يشر إلى موعد مقتل الريمي.


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