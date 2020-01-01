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حالة الطقس : ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

الجمعة 07 فبراير 2020 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي


رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط أمطار متفرقة على فترات على معظم المناطق، تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لذا، يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات خلال ساعات الصباح، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.


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