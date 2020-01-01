  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول إسرائيلي: هناك حاجة لعملية عسكرية لتدمير قدرات حماس

الخميس 06 فبراير 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: هناك حاجة لعملية عسكرية لتدمير قدرات حماس


القدس المحتلة / سما /

أكد عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد ماتان كاهان اليوم الخميس، وجود احتمال للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة.
 
وادعى كاهان وهو قائد سابق في القوات الجوية بالجيش سابقا وفق موقع القناة 7 العبرية، أن الشيء الوحيد الذي سيجلب الهدوء هو حرمان حماس من قدراتها العسكرية".
 
وتابع: "يفهم الجميع بما فيهم بينت وكوخافي أن هناك حاجة إلى القيام بعملية عسكرية للقضاء على قدرات حماس واعتقد أن مثل هذه العملية ستحدث، وهما يعملان مع قوات الجيش من أجل عملية مهمة في قطاع غزة.".
 
ولدى سؤاله حول احتلال قطاع غزة، رد قائلاً: "لا أريد الخوض في التفاصيل، ولكن ما يحدث سيكون بشكل كبير".
 
وحين سؤاله، لماذا يصمت نفتالي بينت عن قطاع غزة؟، أضاف: "إنه يتحدث بالأفعال".

#حماس #عملية عسكرية #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #بينت #حزب اليمين الجديد #الكنيست

الأكثر قراءة اليوم

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..

سرايا القدس

سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..

00

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب

حماس والجهاد

الجهاد: إشعال كل المحاور بمنطقتنا الأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة.. وحماس: كل الخبارات مفتوحة!