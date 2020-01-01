إصابة 8 مواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات غرب رام الله

رام الله / سما /

أصيب شاب بالرصاص المطاطي و7 آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرى رأس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، غرب مدينة رام الله، مساء اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، إحداها بالرصاص المطاطي في الفخذ، وإنها نقلته لأحد المستشفيات للعلاج.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى الثلاثة، وأغلقت الطريق الواصل بينها، وصادرت تسجيلات كاميرات عدد من المحلات التجارية.