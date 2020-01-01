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سلفيت: اختتام بازار "لمتنا غير"

الخميس 06 فبراير 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت /سما/

اختتمت "جمعية الإخلاص والعطاء"، اليوم الخميس، فعاليات بازار "لمتنا غير"، والذي شمل عرض منتجات لـ56 سيدة من مختلف محافظات الوطن، تضمنت المأكولات الشعبية الفلسطينية والحلويات، وأعمال يدوية كالتطريز، ومستلزمات منزلية وأدوات خشبية، بالإضافة الى الابداع الفكري والأدب.

وقالت مسؤولة الجمعية سراب الراميني لـ"وفا"، إن البازار هو الأول من نوعه في محافظة سلفيت، والذي تنطلق منه فكرة نسوية ذاتية اعتمدت فيها الجمعية التي تأسست قبل عام واحد فقط، على 11 عضوة، وشهد اقبالا كبيرا من الزوار، خلال يومين.

من جهتها، بينت مسؤولة الملف الاجتماعي في محافظة سلفيت ميسون ماضي أن البازار حقق بعدا اجتماعيا هاما بالإضافة إلى البعد الاقتصادي.

وذكرت ماضي أن "في محافظة سلفيت 35 جمعية تعاونية نسوية، منها من يقدم خدمات لمرضى السكري، ولذوي الإعاقة، وبعضها يهدف إلى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا".


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