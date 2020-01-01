إصابة عدة مواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحامها منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الين خرجوا للتعبير عن رفضهم لـ"صفقة القرن" وجنود الاحتلال، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال عززت من تواجدها في محيط البلدة، وعرقلت تنقل المواطنين.