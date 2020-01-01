سند الطرمان منفذ عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته "وجدت أجوبتي" !

القدس المحتلة / سما /

تداول أصدقاء وٌأقارب منفذ عملية الدهس بمدينة القدس سند الطرمان ، اخر ماكتبه عبر صحفته "فيس بوك".

وكتب الطرمان الذي نفذ عملية دهس فجر يوم الخميس،" وجدت اجوبتي"، كما تداول قصيدة بصوته يقول فيها"قف شامخاً مثل المآذنِ طولا.. وابعث رصاصكَ وابلاً سجيلا"

وتعاطف عدد كبير من نشطاء الفيس بوك مع منفذ العملية الشاب الطرمان وما كتبه.

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، اعتقال منفذ عملية الدهس بمدينة القدس الشرقية. الشاب سند الطرمان.

وأصيب فجر يوم الخميس، 14 جنديا إسرائيليا من وحدة جولاني، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.