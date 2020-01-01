اشتية: نثمن عاليا موقف العاهل الأردني الرافض لـ"صفقة القرن"

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، ووزير الزراعة رياض العطاري.

وأطلع اشتية الوزير الأردني والوفد المرافق له على اخر المستجدات السياسية، وما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات ومشاريع تصفوية، والموقف الفلسطيني الموحد تجاه "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ترمب، والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس دوليا لمواجهة هذه الصفقة.

وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، مثمنا موقف الأردن الذي سطره جلالة الملك عبد الله الثاني الرافض لـ"صفقة القرن" رغم كافة الضغوط، مشددا على أن الرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع جلالة الملك.

ووضع الوزير الأردني رئيس الوزراء في صورة التعاون القائم بين الأردن وفلسطين في المجال الزراعي والعمل على زيادة التبادل التجاري بينهما، إضافة الى التحضيرات الجارية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق.

وشدد الشحاحدة عل الموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا والذي لن يكون الا مناصرا لها، مؤكدا أن الاولوية ستكون لفلسطين لاستيراد السلع غير المتوفرة في الأردن.